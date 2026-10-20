Пензенский драмтеатр ставит «Идиота» по роману Федора Достоевского
В Пензенском драматическом театре им. Луначарсткого готовят премьеру спектакля по роману Федора Достоевского «Идиот». Ъ выяснил, что ждет зрителей.
«Идиот» Федора Достоевского не впервые появляется в Пензе: первая инсценировка состоялась в 1919 году, а летом 1924-го спектакль был возобновлен. С тех пор роман не ставился более века, и предстоящая премьера приурочена к 205-й годовщине со дня рождения писателя.
О готовящейся постановке рассказал народный артист России, профессор и художественный руководитель театра Сергей Казаков. По его словам, в спектакле задействованы как опытные артисты, так и молодые исполнители — Никита Ладанов, Алиса Гойпель и Илья Зотов.
Режиссером-постановщиком стал московский режиссер Андрей Цисарук — выпускник Щепкинского училища и режиссерского факультета ГИТИСа. За его плечами работа над восемью спектаклями Малого театра, где он был режиссером и вторым режиссером.
Музыку написал композитор Василий Тонковидов — заведующий музыкальной частью самарского театра «СамАрт», автор музыки более чем к 150 спектаклям в России и за рубежом. Среди его работ — саундтреки к многосерийному фильму «Жизнь и судьба» и картинам «Одесский пароход» и «Праведник» Сергея Урсуляка.
Эскизы костюмов выполнила художник Марина Смельчакова. Пошивочному цеху предстоит изготовить более 40 мужских и женских нарядов по моде 1860-х годов. Декорации будут спускаться на сцену с помощью промышленного крана, а центральная часть сцены — вращаться благодаря силовой установке под полом. Актеры смогут спускаться вниз на платформе-лифте через специальные люки.
Инсценировку написал руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов. В главных ролях — Роман Романьков (князь Мышкин), Юрий Землянский и Никита Ладанов (Парфен Рогожин), Анна Арзямова (Настасья Филипповна), Дарья Шнейдер (Аглая Епанчина), Андрей Аксенов (Ганя Иволгин) и Сергей Дрожжилов (генерал Епанчин).
Это не единственная премьера сезона с участием молодых актеров. В сентябре зрители увидели спектакль «Вышел ангел из тумана» по пьесе Петра Гладилина, где дебютант Илья Зотов сыграл солдата в воспоминаниях фронтовой санитарки. Алиса Гойпель, уроженка Усть-Илимска, уже успела сыграть в трех спектаклях: «Аленький цветочек», «Евгений Онегин» и «Формула любви». Премьера назначена на 13 ноября 2026 года.