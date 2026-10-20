Пензенский драмтеатр ставит «Идиота» по роману Федора Достоевского

«Идиот» Федора Достоевского не впервые появляется в Пензе: первая инсценировка состоялась в 1919 году, а летом 1924-го спектакль был возобновлен. С тех пор роман не ставился более века, и предстоящая премьера приурочена к 205-й годовщине со дня рождения писателя.