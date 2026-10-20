Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Средняя Волга

Пензенский драмтеатр ставит «Идиота» по роману Федора Достоевского

В Пензенском драматическом театре им. Луначарсткого готовят премьеру спектакля по роману Федора Достоевского «Идиот». Ъ выяснил, что ждет зрителей.

Сергей Федотов / Коммерсантъ

«Идиот» Федора Достоевского не впервые появляется в Пензе: первая инсценировка состоялась в 1919 году, а летом 1924-го спектакль был возобновлен. С тех пор роман не ставился более века, и предстоящая премьера приурочена к 205-й годовщине со дня рождения писателя.
О готовящейся постановке рассказал народный артист России, профессор и художественный руководитель театра Сергей Казаков. По его словам, в спектакле задействованы как опытные артисты, так и молодые исполнители — Никита Ладанов, Алиса Гойпель и Илья Зотов.
Режиссером-постановщиком стал московский режиссер Андрей Цисарук — выпускник Щепкинского училища и режиссерского факультета ГИТИСа. За его плечами работа над восемью спектаклями Малого театра, где он был режиссером и вторым режиссером.
Музыку написал композитор Василий Тонковидов — заведующий музыкальной частью самарского театра «СамАрт», автор музыки более чем к 150 спектаклям в России и за рубежом. Среди его работ — саундтреки к многосерийному фильму «Жизнь и судьба» и картинам «Одесский пароход» и «Праведник» Сергея Урсуляка.
Эскизы костюмов выполнила художник Марина Смельчакова. Пошивочному цеху предстоит изготовить более 40 мужских и женских нарядов по моде 1860-х годов. Декорации будут спускаться на сцену с помощью промышленного крана, а центральная часть сцены — вращаться благодаря силовой установке под полом. Актеры смогут спускаться вниз на платформе-лифте через специальные люки.

Возвращение князя Мышкина

Пензенский драмтеатр основан в 1793 году
1/161/16
Впервые «Идиота» в Пензе поставили на 1919 году
2/162/16
Инсценировку написал руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов
3/163/16
«Идиота» в Пензе ставят в 205-ую годовщину со дня рождения Федора Достоевского
4/164/16
Декорации к «Идиоту» будут спускаться на сцену с помощью промышленного крана
5/165/16
«Идиота» в Пензе ставят в 205-ую годовщину со дня рождения Федора Достоевского
6/166/16
Пензенский драмтеатр основан в 1793 году
7/167/16
Премьера «Идиота» в Пензенском драмтеатре намечена на 13 ноября 2026 года
8/168/16
Инсценировку написал руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов
9/169/16
Центральная часть сцены будет вращаться благодаря силовой установке под полом
10/1610/16
Октябрь 2026 г. Россия, Пензенская обл., Пенза В спектакле задействованы как опытные артисты, так и молодые исполнители
11/1611/16
Декорации будут спускаться на сцену с помощью промышленного крана
12/1612/16
Декорации будут спускаться на сцену с помощью промышленного крана
13/1613/16
Пошивочный цех изготовил более 40 мужских и женских нарядов по моде 1860-х годов
14/1614/16
В главных ролях — Роман Романьков (князь Мышкин), Юрий Землянский и Никита Ладанов (Парфен Рогожин), Анна Арзямова (Настасья Филипповна), Дарья Шнейдер (Аглая Епанчина), Андрей Аксенов (Ганя Иволгин) и Сергей Дрожжилов (генерал Епанчин)
15/1615/16
Режиссером-постановщиком стал московский режиссер Андрей Цисарук
16/1616/16
Смотреть
Инсценировку написал руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов. В главных ролях — Роман Романьков (князь Мышкин), Юрий Землянский и Никита Ладанов (Парфен Рогожин), Анна Арзямова (Настасья Филипповна), Дарья Шнейдер (Аглая Епанчина), Андрей Аксенов (Ганя Иволгин) и Сергей Дрожжилов (генерал Епанчин).
Это не единственная премьера сезона с участием молодых актеров. В сентябре зрители увидели спектакль «Вышел ангел из тумана» по пьесе Петра Гладилина, где дебютант Илья Зотов сыграл солдата в воспоминаниях фронтовой санитарки. Алиса Гойпель, уроженка Усть-Илимска, уже успела сыграть в трех спектаклях: «Аленький цветочек», «Евгений Онегин» и «Формула любви». Премьера назначена на 13 ноября 2026 года.
Сергей Федотов