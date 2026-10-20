Цены в Саратовской области выросли на 4,28% с начала года
Инфляция в Саратовской области за девять месяцев составила 4,28%. Об этом сообщает Саратовстат.
В сентябре стоимость товаров и услуг в регионе выросла на 0,33% к августу. Продовольствие подорожало на 0,10%, непродовольственные товары — на 0,03%, платные услуги — на 1,17%.
Средняя стоимость минимального продуктового набора в сентябре составила 6,6 тыс. руб., что на 90 руб. ниже августовского показателя. За девять месяцев продовольственная корзина подорожала на 3,12%, непродовольственные товары — на 5,55%, услуги — на 4,84%.