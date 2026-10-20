Число пожаров в Краснодаре снизилось до 970

В Краснодаре с начала года сократилось количество пожаров. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, с начала этого года в краевом центре произошло 970 возгораний, что на 19 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, число погибших осталось на прежнем уровне — 18 человек, травмы получили 16 жителей, в прошлом году — 19.