Число пожаров в Краснодаре снизилось до 970
В Краснодаре с начала года сократилось количество пожаров. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, с начала этого года в краевом центре произошло 970 возгораний, что на 19 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, число погибших осталось на прежнем уровне — 18 человек, травмы получили 16 жителей, в прошлом году — 19.
Как отмечают в мэрии, профилактические мероприятия остаются актуальными. В школах провели открытые уроки по основам безопасности, где детям напомнили алгоритм действий при пожаре и угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, в связи с началом осенне-зимнего периода жителям и гостям Краснодара напоминают, что нельзя сжигать сухую траву и мусор. Также нельзя перегружать электросеть и необходимо следить за исправностью проводки в доме.
При возникновении пожара следует звонить по номеру «101» (с мобильного), «01» (со стационарного) или «112». Нужно точно указать адрес, отключить электроэнергию и газ и эвакуироваться.