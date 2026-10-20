Пятнадцать кубанских санаториев вошли в сотню лучших в России
Пятнадцать кубанских санаториев вошли в сотню лучших здравниц России по версии Ассоциации оздоровительного туризма, которая обновила ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности санаториев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это высокая оценка и подтверждение того, что отрасль развивается в правильном направлении. Глава региона отметил, что интерес отдыхающих к санаторно-курортной отрасли края растет: с начала 2026 года число гостей санаториев превысило 1 млн человек, что на 3% больше, чем годом ранее.
Средняя заполняемость санаториев края — 70%, это также выше уровня прошлого года. Всего на Кубани работают 204 санаторно-курортные организации вместимостью более 100 тыс. отдыхающих.
В общероссийский рейтинг вошли «Заполярье», «Адлеркурорт», «Бургас», «Магадан», «Бирюза», «Молния Ямал», «Ревиталь Парк», «Знание», «Металлург», «Беларусь», «Актер», «Жемчужина Моря», пансионат с лечением «Приморье», Life balance отель Rosa Springs 5 звезд и отель Green Flow.
Вместе с кубанскими в рейтинг лучших попали здравницы Кавказа, Алтая, Крыма, Башкирии и Татарстана.