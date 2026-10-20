Пятнадцать кубанских санаториев вошли в сотню лучших в России

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это высокая оценка и подтверждение того, что отрасль развивается в правильном направлении. Глава региона отметил, что интерес отдыхающих к санаторно-курортной отрасли края растет: с начала 2026 года число гостей санаториев превысило 1 млн человек, что на 3% больше, чем годом ранее.