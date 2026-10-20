ВТБ продал агрохолдинг «Лабинский» структурам «Просторов» за 50 млрд рублей
Группа ВТБ заключила договор о продаже агрохолдинга «Лабинский» структурам агрохолдинга «Просторы». Как пишут «Известия», сделка состоялась в сентябре этого года, ее сумма составила около 50 млрд руб.
Агрохолдинг «Лабинский» объединяет предприятия на территории Краснодарского края, которые занимаются растениеводством, мясопереработкой и молочным животноводством. В мае этого года земельный банк агрохолдинга достигал 218 тыс. га. В декабре 2024 года ВТБ сообщил о покупке этих активов. Впоследствии банк планировал продать их.
Отмечается, что в апреле 2026 года ВТБ заявлял о намерении выйти из сельскохозяйственного бизнеса. Глава банка Андрей Костин сообщал, что на покупку предприятия есть несколько кандидатов. В конце лета появилась информация о том, что состоялось подписание предварительного соглашения об условиях продажи агрохолдинга «Лабинский». Группа рассчитывала завершить сделку до конца года.
Агрохолдинг «Просторы» работает в сфере аграрного бизнеса в нескольких регионах России. В его состав входит АФГ «Националь». По состоянию на май этого года земельный банк агрохолдинга достигал 449 тыс. га, что соответствовало 11-му месту среди крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в стране.