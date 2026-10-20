ВТБ продал агрохолдинг «Лабинский» структурам «Просторов» за 50 млрд рублей

Отмечается, что в апреле 2026 года ВТБ заявлял о намерении выйти из сельскохозяйственного бизнеса. Глава банка Андрей Костин сообщал, что на покупку предприятия есть несколько кандидатов. В конце лета появилась информация о том, что состоялось подписание предварительного соглашения об условиях продажи агрохолдинга «Лабинский». Группа рассчитывала завершить сделку до конца года.