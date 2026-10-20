В Самарской области введут выплаты за поврежденные в результате атак БПЛА автомобили
Сейчас компенсаций для автомобилистов в регионе нет; власти расширяют систему поддержки пострадавших от беспилотников
Власти Самарской области прорабатывают механизм выплат собственникам автомобилей, пострадавших из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона — министр финансов Ольга Собещанская на заседании губернской думы 20 октября. На данный момент в Самарской области подобные компенсации не предусмотрены.
Действующая в регионе система материальной поддержки пострадавших от атак БПЛА построена по дифференцированному принципу — размер выплат зависит от характера и масштаба ущерба. Так, минимальный размер помощи составляет 15 678 рублей.
При частичной утрате вещей первой необходимости жителям выплачивают 78 тыс. рублей, при полной — 156 тыс. рублей. Компенсации предусмотрены и за вред здоровью: суммы варьируются от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести травмы. Родственникам погибших в результате атаки БПЛА полагается выплата в размере 1,5 млн рублей на человека.
Наглядным примером объема оказываемой поддержки служит ситуация в Сызрани: после атаки беспилотника 22 апреля 2026 года, когда полностью обрушился подъезд жилого дома (погибли два человека — бабушка и ее малолетняя внучка, еще 12 жителей пострадали), на помощь жильцам было направлено почти 300 млн рублей.