В Самарской области введут выплаты за поврежденные в результате атак БПЛА автомобили

При частичной утрате вещей первой необходимости жителям выплачивают 78 тыс. рублей, при полной — 156 тыс. рублей. Компенсации предусмотрены и за вред здоровью: суммы варьируются от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести травмы. Родственникам погибших в результате атаки БПЛА полагается выплата в размере 1,5 млн рублей на человека.