Жильцам поврежденного БПЛА дома в Сызрани выплатили почти 300 млн рублей
В результате атаки беспилотников подъезд здания обрушился, два человека погибли, еще 12 — пострадали.
Около 300 млн рублей было направлено из бюджетов разных уровней на помощь жителям дома в Сызрани, подъезд которого был разрушен в результате атаки БПЛА утром 22 апреля. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Ольга Собещанская на заседании губернской думы во вторник, 20 октября.
«Дом в Сызрани, пострадавший в результате теракта, — общая сумма там порядка 300 миллионов», — уточнила Ольга Собещанская, отвечая на вопрос руководителя фракции ЛДПР Александра Степанова.
Минимальный размер материальной помощи пострадавшим от атаки БПЛА в Самарской области составляет 15 678 тыс. рублей. Также пострадавшим предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от характера повреждений и потерь.
Например, за частичную утрату вещей первой необходимости жителям Самарской области, пострадавшим от налета вражеских беспилотников, выплачивают 78 тыс. рублей, за полную утрату — 156 тыс. рублей. Также в регионе предусмотрены меры поддержки за причинение вреда здоровью в зависимости от степени тяжести (от 300 до 600 тыс. рублей). За гибель человека в результате атаки БПЛА выплата его родным и близким составляет 1,5 млн рублей на человека.
В результате атаки беспилотников 22 апреля 2026 года в Сызрани полностью обрушился подъезд жилого дома. Два человека (бабушка и ее малолетняя внучка) погибли, еще 12 — пострадали.
В городе ввели режим ЧС. Также в Сызрани отменили массовые мероприятия.