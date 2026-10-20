Жильцам поврежденного БПЛА дома в Сызрани выплатили почти 300 млн рублей

Например, за частичную утрату вещей первой необходимости жителям Самарской области, пострадавшим от налета вражеских беспилотников, выплачивают 78 тыс. рублей, за полную утрату — 156 тыс. рублей. Также в регионе предусмотрены меры поддержки за причинение вреда здоровью в зависимости от степени тяжести (от 300 до 600 тыс. рублей). За гибель человека в результате атаки БПЛА выплата его родным и близким составляет 1,5 млн рублей на человека.