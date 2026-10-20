Прикамское УФАС выписало более 1 млн рублей штрафов за нарушение закона о рекламе

Пермские антимонопольщики возбудили 27 дел о нарушении требований «Закона о рекламе» за девять месяцев 2026 года. За это время в ведомство поступило 152 жалобы, сообщается в соцсетях на страницах регионального УФАС. В течение указанного периода возбуждено 27 дел, в 21 случае нарушения признаны, по ним вынесены решения. Нарушителям выдано восемь предписаний и 15 предупреждений. Сумма наложенных штрафов за нарушение законодательства о рекламе составила более 1 млн руб.