Дому спорта у «Трудовых резервов» присвоят имя чемпиона мира по боксу
Новый спортивный комплекс рядом со стадионом «Трудовые резервы» будет носить имя уроженца Перми, боксера Василия Соломина. Об этом сообщает паблик «КРТ Горки». Василий Соломин — уроженец Перми. Является первым советским чемпионом мира по боксу в легком весе, заслуженным мастером спорта СССР. Именно на «Трудовых резервах» он начинал свои тренировки у заслуженного тренера РСФСР Юрия Подшивалова.
Отмечается, что в Доме спорта появится специализированный зал для бокса и дзюдо, где будут проходить тренировки и соревнования. В проектировании первого участвовала краевая Федерация бокса. Кроме этого, в спорткомплексе обустроят культурное пространство с фотографиями и экспонатами, связанными с историей «Трудовых резервов».