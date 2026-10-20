Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане пресекли контрабанду более 2 тонн сибутрамина из Турции

Дагестанские таможенники совместно с региональным управлением ФСБ пресекли незаконный ввоз в Россию более 2 тонн сибутрамина в составе груза, следовавшего из Турции в Белоруссию. Сильнодействующее вещество перевозили в трех грузовых автомобилях, сообщает Федеральная таможенная служба.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По документам, через Магарамкентский таможенный пост везли биологически активные добавки. При досмотре в картонных коробках обнаружили более 46 тыс. капсул с препаратами для похудения, а также кофе и чай. Экспертиза подтвердила наличие сибутрамина — сильнодействующего вещества, запрещенного к ввозу в Россию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ о незаконном перемещении сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС.
Валерий Климов