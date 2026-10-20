В Дагестане пресекли контрабанду более 2 тонн сибутрамина из Турции

По документам, через Магарамкентский таможенный пост везли биологически активные добавки. При досмотре в картонных коробках обнаружили более 46 тыс. капсул с препаратами для похудения, а также кофе и чай. Экспертиза подтвердила наличие сибутрамина — сильнодействующего вещества, запрещенного к ввозу в Россию.