В Дагестане пресекли контрабанду более 2 тонн сибутрамина из Турции
Дагестанские таможенники совместно с региональным управлением ФСБ пресекли незаконный ввоз в Россию более 2 тонн сибутрамина в составе груза, следовавшего из Турции в Белоруссию. Сильнодействующее вещество перевозили в трех грузовых автомобилях, сообщает Федеральная таможенная служба.
По документам, через Магарамкентский таможенный пост везли биологически активные добавки. При досмотре в картонных коробках обнаружили более 46 тыс. капсул с препаратами для похудения, а также кофе и чай. Экспертиза подтвердила наличие сибутрамина — сильнодействующего вещества, запрещенного к ввозу в Россию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ о незаконном перемещении сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС.