Пермский суд признал законным увольнение экс-сотрудника «Новомет-Пермь»

Пермский краевой суд отменил решение суда первой инстанции и отказал бывшему сотруднику АО «НовометПермь» в восстановлении на работе, взыскании заработной платы за вынужденный прогул. Об этом сообщает пресс-служба суда. Бывший начальник производства кабельной продукции АО «Новомет-Пермь» был уволен в октябре 2025 года. Служба безопасности компании выявила, что он вывозил с территории предприятия медный провод, в том числе по фиктивным документам, а также скопировал на личную флешку свыше 5 Гб служебной информации. В октябре 2025 года экс-начальник подписал соглашение о расторжении трудового договора и соглашение о возмещении ущерба в размере 1 млн руб.