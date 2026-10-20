Пермский суд признал законным увольнение экс-сотрудника «Новомет-Пермь»
Пермский краевой суд отменил решение суда первой инстанции и отказал бывшему сотруднику АО «НовометПермь» в восстановлении на работе, взыскании заработной платы за вынужденный прогул. Об этом сообщает пресс-служба суда. Бывший начальник производства кабельной продукции АО «Новомет-Пермь» был уволен в октябре 2025 года. Служба безопасности компании выявила, что он вывозил с территории предприятия медный провод, в том числе по фиктивным документам, а также скопировал на личную флешку свыше 5 Гб служебной информации. В октябре 2025 года экс-начальник подписал соглашение о расторжении трудового договора и соглашение о возмещении ущерба в размере 1 млн руб.
Не согласившись с порядком увольнения, истец обратился с иском в Индустриальный суд с требованием восстановить его в должности, взыскать заработок за время вынужденного прогула и признать недействительным соглашение о возмещении ущерба. Заявитель утверждал, что последнее его заставили подписать под давлением. Первая инстанция согласилась с позицией истца и обязала АО «Новомет-Пермь» восстановить его в должности. Также суд взыскал с АО «НовометПермь» заработок за вынужденный прогул более 605 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб.
Это решение АО «Новомет-Пермь» оспорило в Пермском краевом суде, его позицию поддержала прокуратура. Апелляция согласилась с доводами компании и пришла к выводу, что в материалах дела отсутствуют достаточные доказательства принуждения сотрудника к подписанию документов, а его действия носили добровольный характер. В части соглашения о возмещении ущерба решение не было обжаловано.
В феврале 2026 года по заявлению АО «НовометПермь» в отношении бывшего работника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое расследуется отдельно от гражданского спора.