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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Приволжье

Рыжий кенгуру, северный олень и белолицый сами пополнили нижегородский зоопарк

В частном зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде поселились новые жители, сообщили в пресс-службе зоопарка. Ими стали самка гигантского рыжего кенгуру, самец северного оленя и самка белолицего саки.

зоопарк «Лимпопо»

Последняя приехала для создания пары с самцом Кешей, который поселился в «Лимпопо» в июле.
Кроме того, нынешние жители зоопарка принесли очередное потомство: детеныши родились в семействах бурых капуцинов, обыкновенных игрунок, черных лебедей и патагонских мар, у черных лебедей появились два птенца.
Галина Шамберина