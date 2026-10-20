Рыжий кенгуру, северный олень и белолицый сами пополнили нижегородский зоопарк
В частном зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде поселились новые жители, сообщили в пресс-службе зоопарка. Ими стали самка гигантского рыжего кенгуру, самец северного оленя и самка белолицего саки.
Последняя приехала для создания пары с самцом Кешей, который поселился в «Лимпопо» в июле.
Кроме того, нынешние жители зоопарка принесли очередное потомство: детеныши родились в семействах бурых капуцинов, обыкновенных игрунок, черных лебедей и патагонских мар, у черных лебедей появились два птенца.