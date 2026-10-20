Директора управляющей компании в Пензе осудили за падение льда на подростка
Он не организовал уборку крыши
Директор управляющей компании в Пензе получил три года лишения свободы условно за травму подростка при падении льда с крыши. Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
Суд установил, что с 27 января по 3 марта этого года осужденный не организовал очистку крыши многоквартирного дома на ул. Суворова, 90А. При этом мужчина знал, что там скопился снег, лед и сосульки, представляющие опасность для прохожих. 3 марта часть снежных масс сошла на 17-летнего подростка. Он получил травму головы.
Во время расследования директор УК был под домашним арестом. Помимо условного лишения свободы его приговорили к испытательному сроку на 2,5 года.
По данным картотеки Железнодорожного районного суда Пензы, обвинительный приговор был вынесен Артему Балаеву, генеральному директору ООО "Без проблем" (под управлением находится дом на ул. Суворова, 90А). Свой пост он занимает с 2019 года. Одновременно господин Балаев является учредителем УК, владея 33% уставного капитала.
Кроме этого, Артем Балаев занимает пост директора в УК "Красивый город" (под управлением девять домов) и ООО "Луч" (под управлением два дома). Также осужденный руководит ООО "Ферментика". Компания занимается оптовой продажей рыбы и моллюсков и находится в процессе ликвидации.