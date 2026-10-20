Директора управляющей компании в Пензе осудили за падение льда на подростка

Суд установил, что с 27 января по 3 марта этого года осужденный не организовал очистку крыши многоквартирного дома на ул. Суворова, 90А. При этом мужчина знал, что там скопился снег, лед и сосульки, представляющие опасность для прохожих. 3 марта часть снежных масс сошла на 17-летнего подростка. Он получил травму головы.