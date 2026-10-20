Спрос на осенний отдых в Сочи может упасть на 15–20%
Спрос на осенний отдых в Сочи в 2026 году может сократиться на 15–20% по сравнению с прошлым годом. При этом Анапа, напротив, демонстрирует рост бронирований на 40–45% на фоне низкой базы 2025 года. Такие оценки привел член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По оценке господина Ромашкина, осенью внутренний туристический рынок в целом сократился на 3–4%, а продажи организованных туров — на 10–15% год к году. Среди причин он назвал перераспределение спроса в пользу частного жилья, которое в некоторых регионах обходится вдвое дешевле гостиниц. Этот сегмент в большей степени ориентирован на самостоятельных путешественников и онлайн-платформы, а не на туроператоров.
Наиболее заметное снижение осеннего спроса среди российских направлений в «Алеане» фиксируют в Краснодарском крае — примерно на 25%. При этом в отдельных регионах бронирования растут. Так, спрос на загородные отели Тверской области увеличился вдвое, на объекты размещения в Нижегородской области — на 33%, в Горном Алтае — на 10%, в Московской области — на 7%.
Иную динамику отмечает сервис Bronevik.com: по его данным, количество бронирований туристического жилья в России на октябрь—ноябрь выросло на 3% в годовом выражении. Наиболее значительный прирост зафиксирован в Костромской области (+65%), Приморском крае (+55%) и Нижегородской области (+46%). В Карачаево-Черкесии число бронирований увеличилось на 40%, в Санкт-Петербурге — на 31%.
По словам генерального директора «Мастерской путешествий» Владимира Лутова, также растет спрос на двухдневные автобусные поездки в Подмосковье и соседние регионы, в том числе Тверскую, Калужскую и Ярославскую области. Глубина продаж таких туров составляет 10–15 дней, тогда как новогодние программы путешественники бронируют значительно раньше.
Стоимость отдыха, по оценке Сергея Ромашкина, увеличилась умеренно: на 2–3% в Москве и на 4–5% в Сочи. В среднем осеннее путешествие по России обходится в 4–5 тыс. руб. на человека в сутки. В целом, по оценкам РСТ, на динамику спроса влияют экономическая ситуация, логистические сложности на юге, снижение покупательной способности и конкуренция с зарубежными направлениями.