Спрос на осенний отдых в Сочи может упасть на 15–20%

По оценке господина Ромашкина, осенью внутренний туристический рынок в целом сократился на 3–4%, а продажи организованных туров — на 10–15% год к году. Среди причин он назвал перераспределение спроса в пользу частного жилья, которое в некоторых регионах обходится вдвое дешевле гостиниц. Этот сегмент в большей степени ориентирован на самостоятельных путешественников и онлайн-платформы, а не на туроператоров.