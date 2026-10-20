В Ярославле мэр поручил усилить контроль за бродячими собаками
Временно исполняющий полномочия мэра Ярославля Николай Степанов поручил разобраться с жалобами на бродячих собак в нескольких районах города. Об этом он сказал на общегородском совещании.
Представитель центра городского управления Даниил Ершов рассказал о жалобах жителей СНТ «Дачный» в Заволжском районе. По их словам, в районе улицы Столярной, 20, собираются стаи крупных и агрессивных собак, из-за которых люди опасаются ходить в одиночку.
Еще один случай произошел в районе Полушкиной рощи: собака укусила женщину, приехавшую на съемку. Также горожане просят усилить контроль за безнадзорными животными в промышленных районах города.
«Попрошу обратить внимание на бродячих собак. Это у нас Заволжский район и Полушкина роща. Нужно отработать с подрядной организацией и, соответственно, отчитаться по этому вопросу»,— поручил Николай Степанов.