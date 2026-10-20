Медсестру в Нижегородской области оштрафовали на 3,5 млн рублей за взятку

Суд в Нижнем Новгороде приговорил бывшую медсестру к штрафу 3,5 млн руб. за взятки от руководителя коммерческой организации (ч. 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР. Название места работы подсудимой в ведомстве не уточнили, но сообщили, что задержана она была при взаимодействии с полицией Сарова.