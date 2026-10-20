На Дону число новых кредиток снизилось на 4%

Донский результат повторяет общероссийский тренд. В сентябре банки открыли в стране 1,49 млн кредитных карт — на 3% меньше, чем в августе, и на 14% больше, чем год назад. Совокупный лимит снизился за месяц на 4%, до 165,79 млрд руб., а средний лимит — на 2 тыс. руб., до 111 тыс. руб. За третий квартал россияне получили 4,41 млн карт на 503,64 млрд руб. За девять месяцев банки выдали 11,92 млн карт с лимитами на 1,37 трлн руб. Число договоров за этот период выросло на 11% год к году, но осталось на 43% ниже уровня января—сентября 2024 года.