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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На Дону число новых кредиток снизилось на 4%

В сентябре банки выдали жителям Ростовской области 42,39 тыс. кредитных карт с совокупным лимитом 4,37 млрд руб. По объему лимитов область заняла восьмое место среди российских регионов. За месяц количество новых договоров сократилось на 4%, а общий лимит — на 2%. При этом средний лимит одной карты вырос на 3%, до 103 тыс. руб. В августе банки открыли на Дону 44,34 тыс. карт на 4,45 млрд руб., средний лимит составлял 100 тыс. руб. Такие данные приводит ОКБ 20 октября 2026 года.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

За январь—сентябрь жители области оформили 338,99 тыс. новых карт с общим лимитом 36,52 млрд руб. В среднем на каждые 100 жителей пришлось 8,1 карты. Это показатель новых договоров, а не доля людей с кредитками.
Для сравнения: по данным Южного ГУ Банка России, на конец первого полугодия у жителей области числилось 1,73 млн выданных карт. Эти цифры описывают разные вещи: ОКБ считает выдачи за период, а регулятор — карты, которые накопились у населения к определенной дате.
Донский результат повторяет общероссийский тренд. В сентябре банки открыли в стране 1,49 млн кредитных карт — на 3% меньше, чем в августе, и на 14% больше, чем год назад. Совокупный лимит снизился за месяц на 4%, до 165,79 млрд руб., а средний лимит — на 2 тыс. руб., до 111 тыс. руб. За третий квартал россияне получили 4,41 млн карт на 503,64 млрд руб. За девять месяцев банки выдали 11,92 млн карт с лимитами на 1,37 трлн руб. Число договоров за этот период выросло на 11% год к году, но осталось на 43% ниже уровня января—сентября 2024 года.
Директор по риск-менеджменту и методологии ОКБ Николай Филиппов объясняет устойчивый темп выдач макропруденциальными ограничениями и отмечает, что клиенты всё чаще закрывают кредиткой нехватку денег до зарплаты, а затем быстро погашают долг. Средний лимит по новым российским картам снижается с июня: тогда он достигал 123 тыс. руб., в сентябре — 111 тыс.
Банк России сохранил ограничения на выдачу кредитов с лимитом в четвертом квартале: доля таких кредитов для заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50% не должна превышать 10%, а для клиентов с нагрузкой выше 80% лимит равен нулю. Регулятор при этом сообщил, что сохранил значения этих ограничений на квартал. Ключевая ставка в сентябре составляла 14% годовых. Эти условия задают общий фон для банковской оценки риска, но сами по себе не доказывают, почему выдачи на Дону снизились именно в сентябре.
Станислав Маслаков