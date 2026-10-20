На Дону число новых кредиток снизилось на 4%
В сентябре банки выдали жителям Ростовской области 42,39 тыс. кредитных карт с совокупным лимитом 4,37 млрд руб. По объему лимитов область заняла восьмое место среди российских регионов. За месяц количество новых договоров сократилось на 4%, а общий лимит — на 2%. При этом средний лимит одной карты вырос на 3%, до 103 тыс. руб. В августе банки открыли на Дону 44,34 тыс. карт на 4,45 млрд руб., средний лимит составлял 100 тыс. руб. Такие данные приводит ОКБ 20 октября 2026 года.
За январь—сентябрь жители области оформили 338,99 тыс. новых карт с общим лимитом 36,52 млрд руб. В среднем на каждые 100 жителей пришлось 8,1 карты. Это показатель новых договоров, а не доля людей с кредитками.
Для сравнения: по данным Южного ГУ Банка России, на конец первого полугодия у жителей области числилось 1,73 млн выданных карт. Эти цифры описывают разные вещи: ОКБ считает выдачи за период, а регулятор — карты, которые накопились у населения к определенной дате.
Донский результат повторяет общероссийский тренд. В сентябре банки открыли в стране 1,49 млн кредитных карт — на 3% меньше, чем в августе, и на 14% больше, чем год назад. Совокупный лимит снизился за месяц на 4%, до 165,79 млрд руб., а средний лимит — на 2 тыс. руб., до 111 тыс. руб. За третий квартал россияне получили 4,41 млн карт на 503,64 млрд руб. За девять месяцев банки выдали 11,92 млн карт с лимитами на 1,37 трлн руб. Число договоров за этот период выросло на 11% год к году, но осталось на 43% ниже уровня января—сентября 2024 года.
Директор по риск-менеджменту и методологии ОКБ Николай Филиппов объясняет устойчивый темп выдач макропруденциальными ограничениями и отмечает, что клиенты всё чаще закрывают кредиткой нехватку денег до зарплаты, а затем быстро погашают долг. Средний лимит по новым российским картам снижается с июня: тогда он достигал 123 тыс. руб., в сентябре — 111 тыс.
Банк России сохранил ограничения на выдачу кредитов с лимитом в четвертом квартале: доля таких кредитов для заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50% не должна превышать 10%, а для клиентов с нагрузкой выше 80% лимит равен нулю. Регулятор при этом сообщил, что сохранил значения этих ограничений на квартал. Ключевая ставка в сентябре составляла 14% годовых. Эти условия задают общий фон для банковской оценки риска, но сами по себе не доказывают, почему выдачи на Дону снизились именно в сентябре.