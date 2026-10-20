Главу самарского минздрава оштрафовали за нарушения при выдаче субсидий
Деньги выделялись на строительство объектов, но работы так и не были проведены
Министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова уличили в нарушениях при реализации нацпроектов. Установлено, что объекты здравоохранения, на строительство которых были выделены федеральные средства, до сих пор не возведены. Об этом сообщает прокуратура.
Установлено, что в 2025 году из федерального бюджета были предоставлены субсидии на возведение модульных конструкций трех подразделений медучреждений — в Самаре, а также в Приволжском и Сызранском района. Деньги должны были быть потрачены на оснащение заведений необходимым оборудованием.
При этом обязательства по строительству не были исполнены. В отношении министра здравоохранения региона было возбуждено административное дело (ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ). По итогам рассмотрения чиновника оштрафовали на десять тыс. рублей.