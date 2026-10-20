Главу самарского минздрава оштрафовали за нарушения при выдаче субсидий

Установлено, что в 2025 году из федерального бюджета были предоставлены субсидии на возведение модульных конструкций трех подразделений медучреждений — в Самаре, а также в Приволжском и Сызранском района. Деньги должны были быть потрачены на оснащение заведений необходимым оборудованием.