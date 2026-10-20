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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Урал

В Тобольске осудили курганца за хищение 6 млн рублей у вдовы участника СВО

Суд в Тобольске назначил два года девять месяцев колонии общего режима 23-летнему уроженцу Курганской области Данилу Лебедеву за хищение более 6 млн руб. у вдовы участника специальной военной операции (СВО). Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Суд установил, что Лебедев, не имея постоянной работы, пытался закрыть семейный долг за ЖКУ примерно на 300 тыс. руб. Он откликнулся на вакансию курьера на платформе «Авито» и оказался вовлечен в криминальную схему: ему нужно было забирать наличные у жертв мошенников и передавать их неизвестным. Вдова бойца СВО стала одной из жертв псевдосотрудников Минобороны, ФСБ и Центробанка. Они присылали ей в Telegram фальшивые документы, запугивали уголовной ответственностью за «разглашение гостайны» и даже вынудили купить новые телефон и SIM-карту. Неизвестные убедили жительницу снять в банке 6,1 млн руб. и передать их «сотруднику Центробанка» — эту роль и исполнил Лебедев.
Он был задержан по горячим следам: полиция полностью отследила передвижения курьера от места передачи денег до гостиницы, где он временно проживал. В суде он пояснил, что не сразу понял, что делает, а когда понял криминальный характер своей работы, то уже не смог отказаться из-за угроз в адрес близких. Он признал вину и раскаялся, но тяжесть преступления и размер ущерба не позволили назначить более мягкое наказание. Потерпевшая требовала возместить свыше 8 750 000 руб., но суд установил, что ущерб Лебедевым составил 6 050 000 руб.
Ирина Пичурина