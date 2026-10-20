В Тобольске осудили курганца за хищение 6 млн рублей у вдовы участника СВО

Суд установил, что Лебедев, не имея постоянной работы, пытался закрыть семейный долг за ЖКУ примерно на 300 тыс. руб. Он откликнулся на вакансию курьера на платформе «Авито» и оказался вовлечен в криминальную схему: ему нужно было забирать наличные у жертв мошенников и передавать их неизвестным. Вдова бойца СВО стала одной из жертв псевдосотрудников Минобороны, ФСБ и Центробанка. Они присылали ей в Telegram фальшивые документы, запугивали уголовной ответственностью за «разглашение гостайны» и даже вынудили купить новые телефон и SIM-карту. Неизвестные убедили жительницу снять в банке 6,1 млн руб. и передать их «сотруднику Центробанка» — эту роль и исполнил Лебедев.