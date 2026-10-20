В Тобольске осудили курганца за хищение 6 млн рублей у вдовы участника СВО
Суд в Тобольске назначил два года девять месяцев колонии общего режима 23-летнему уроженцу Курганской области Данилу Лебедеву за хищение более 6 млн руб. у вдовы участника специальной военной операции (СВО). Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.
Суд установил, что Лебедев, не имея постоянной работы, пытался закрыть семейный долг за ЖКУ примерно на 300 тыс. руб. Он откликнулся на вакансию курьера на платформе «Авито» и оказался вовлечен в криминальную схему: ему нужно было забирать наличные у жертв мошенников и передавать их неизвестным. Вдова бойца СВО стала одной из жертв псевдосотрудников Минобороны, ФСБ и Центробанка. Они присылали ей в Telegram фальшивые документы, запугивали уголовной ответственностью за «разглашение гостайны» и даже вынудили купить новые телефон и SIM-карту. Неизвестные убедили жительницу снять в банке 6,1 млн руб. и передать их «сотруднику Центробанка» — эту роль и исполнил Лебедев.
Он был задержан по горячим следам: полиция полностью отследила передвижения курьера от места передачи денег до гостиницы, где он временно проживал. В суде он пояснил, что не сразу понял, что делает, а когда понял криминальный характер своей работы, то уже не смог отказаться из-за угроз в адрес близких. Он признал вину и раскаялся, но тяжесть преступления и размер ущерба не позволили назначить более мягкое наказание. Потерпевшая требовала возместить свыше 8 750 000 руб., но суд установил, что ущерб Лебедевым составил 6 050 000 руб.