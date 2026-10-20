Ставрополье вошло в топ-20 по лимитам кредитных карт

По всей России банки открыли 1,49 млн договоров на кредитные карты — на 3% меньше, чем в августе, но на 14% больше, чем годом ранее. Совокупный лимит уменьшился за месяц на 4%, до 165,79 млрд руб.; средний лимит снизился на 2 тыс. руб., до 111 тыс. руб. За третий квартал банки выдали 4,41 млн карт с лимитами на 503,64 млрд руб. За девять месяцев — 11,92 млн карт на 1,37 трлн руб. Год к году число выдач за этот период выросло на 11%, а объем лимитов — на 6%. Однако по сравнению с январем—сентябрем 2024 года число новых карт упало на 43%, а сумма лимитов — на 6%.