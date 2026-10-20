Ставрополье вошло в топ-20 по лимитам кредитных карт
В сентябре банки открыли жителям Ставропольского края 22,18 тыс. кредитных карт с совокупным лимитом 2,42 млрд руб. По объему лимитов край занял 19-е место среди регионов России, включенных в рейтинг Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
За месяц число новых договоров сократилось на 3%, но общий лимит вырос на 2%, а средний — на 5 тыс. руб., до 109 тыс. руб. В августе банки выдали в крае 22,76 тыс. карт на 2,38 млрд руб. с лимитом в среднем 104 тыс. руб.
За январь—сентябрь ставропольцы получили 179,97 тыс. кредиток с общим лимитом 19,89 млрд руб. На каждые 100 жителей края пришлось 6,2 новой карты. ОКБ считает именно количество новых договоров и одобренные лимиты: эти цифры не показывают, сколько заемщики фактически потратили и какую сумму должны банкам. В таблице бюро Ставрополье заметно опережает Дагестан и Северную Осетию по числу новых карт и объему лимитов за сентябрь: в Дагестане выдали 8,98 тыс. карт на 770 млн руб., в Северной Осетии — 5,42 тыс. на 580 млн руб. В сентябре показатели там снизились соответственно на 2% и 7% по числу договоров.
По всей России банки открыли 1,49 млн договоров на кредитные карты — на 3% меньше, чем в августе, но на 14% больше, чем годом ранее. Совокупный лимит уменьшился за месяц на 4%, до 165,79 млрд руб.; средний лимит снизился на 2 тыс. руб., до 111 тыс. руб. За третий квартал банки выдали 4,41 млн карт с лимитами на 503,64 млрд руб. За девять месяцев — 11,92 млн карт на 1,37 трлн руб. Год к году число выдач за этот период выросло на 11%, а объем лимитов — на 6%. Однако по сравнению с январем—сентябрем 2024 года число новых карт упало на 43%, а сумма лимитов — на 6%.
Директор по риск-менеджменту и методологии ОКБ Николай Филиппов связывает нынешний темп выдач с макропруденциальными ограничениями Банка России и называет рабочим диапазон в 1,3–1,5 млн карт в месяц с лимитами на 150–170 млрд руб. По его словам, с середины лета банки последовательно сокращают средний лимит: в июне он составлял 123 тыс. руб., в сентябре — 111 тыс. руб. Филиппов также отмечает, что клиенты всё чаще используют кредитку, чтобы покрыть нехватку денег до зарплаты, а затем быстро погасить долг. В четвертом квартале ЦБ сохранил ограничения по кредитам с лимитом: банки могут направлять не более 10% таких выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50%, а выдачи клиентам с нагрузкой выше 80% ограничил нулём. Решение регулятора не доказывает, что именно оно вызвало сентябрьское снижение, но показывает, в каких условиях банки оценивают риск новых заемщиков.
В августе средний лимит по кредиткам в крае составлял 97 тыс. руб.; сентябрьский срез ОКБ показывает 109 тыс. руб. на новую карту.