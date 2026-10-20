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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Средняя Волга

Волгоградский суд рассмотрит дело 18-летнего горожанина об оправдании террора

Суд в Волгограде рассмотрит уголовное дело 18-летнего местного жителя, обвиняемого в призывах к экстремизму и терроризму. Молодому человеку инкриминируют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.
В Волгограде будут судить 18-летнего местного жителя за призывы к экстремизму и терроризму

В Волгограде будут судить 18-летнего местного жителя за призывы к экстремизму и терроризму

Архив ИА «Общественное мнение»

По данным следствия, в октябре 2023 года юноша разместил в Telegram голосовые сообщения с признаками пропаганды идеологии терроризма и оправдания террора. Аудиозаписи также призывали к насилию и дискриминации в отношении представителей различных социальных и национальных групп.
Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что сообщения обвиняемого содержали пропаганду идеологии запрещенной на территории РФ террористической организации. Преступление было выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.
Марина Окорокова