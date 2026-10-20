Волгоградский суд рассмотрит дело 18-летнего горожанина об оправдании террора
Суд в Волгограде рассмотрит уголовное дело 18-летнего местного жителя, обвиняемого в призывах к экстремизму и терроризму. Молодому человеку инкриминируют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, в октябре 2023 года юноша разместил в Telegram голосовые сообщения с признаками пропаганды идеологии терроризма и оправдания террора. Аудиозаписи также призывали к насилию и дискриминации в отношении представителей различных социальных и национальных групп.
Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что сообщения обвиняемого содержали пропаганду идеологии запрещенной на территории РФ террористической организации. Преступление было выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.