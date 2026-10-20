Аэропорт Сочи судится с подрядчиком из-за одностороннего отказа от договора
Кассационный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит спор между АО «Международный аэропорт Сочи» и ООО «Армо-Лайн». В исковом заявлении аэропорт требовал признать отказ подрядчика от договорных обязательств недействительным.
Как следует из материалов дела, в 2022 году между сторонами заключен договор подряда на выполнение работ по модернизации объекта «Система вентиляции, отопления и кондиционирования». Стоимость работ установлена в размере 145,5 млн руб., срок выполнения — 155 календарных дней с момента заключения договора.
Истец указывает на неисполнение ответчиком обязательств по договору, а также на просрочку исполнения работ, которая на дату подачи искового заявления составила 378 дней.
Основанием для приостановки работ ответчиком послужили, в частности, необходимость утверждения заказчиком откорректированной рабочей документации и согласования дополнительной сметы. Ответчик в мае 2022 года уведомил заказчика о приостановке работ до получения корректной рабочей документации.
АО «MAC» в ответ сообщило, что документация находится на рассмотрении, запросило пояснительную записку о необходимости дополнительных работ, обоснования технических решений и сроков, а также коммерческие предложения от поставщиков.
В том же году «Армо-Лайн» направил истцу уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора, ссылаясь на невыполнение требований о корректировке рабочей документации и невозможность завершения работ без рисков.
АС Краснодарского края решил признать уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора недействительным, апелляционная инстанция оставила это решение в силе.