Аэропорт Сочи судится с подрядчиком из-за одностороннего отказа от договора

Как следует из материалов дела, в 2022 году между сторонами заключен договор подряда на выполнение работ по модернизации объекта «Система вентиляции, отопления и кондиционирования». Стоимость работ установлена в размере 145,5 млн руб., срок выполнения — 155 календарных дней с момента заключения договора.