Более 2,7 млн пассажиров отправились двухэтажными поездами со станций Куйбышевской железной дороги

В настоящее время со станций Куйбышевской железной дороги на двухэтажных поездах из Самары можно отправиться в Москву, Санкт-Петербург и Имеретинский Курорт (Сириус). Такие более вместительные поезда отправляются в Москву из Тольятти, Ульяновска и Пензы.