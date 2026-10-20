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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

Более 2,7 млн пассажиров отправились двухэтажными поездами со станций Куйбышевской железной дороги

За девять месяцев 2026 года двухэтажными поездами Куйбышевского филиала АО «ФПК» воспользовались более 2,7 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В настоящее время со станций Куйбышевской железной дороги на двухэтажных поездах из Самары можно отправиться в Москву, Санкт-Петербург и Имеретинский Курорт (Сириус). Такие более вместительные поезда отправляются в Москву из Тольятти, Ульяновска и Пензы.
Всего в парке Куйбышевского филиала АО «ФПК» находятся 434 двухэтажных вагона.
Андрей Сазонов