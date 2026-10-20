Саратовская прокуратура добилась запрета на эксплуатацию судна в Марксе

«Саратовской транспортной прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что житель г. Маркса в отсутствие лицензии осуществлял коммерческую деятельность по перевозке пассажиров на маломерном судне», — говорится в сообщении ведомства. Прокурор возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).