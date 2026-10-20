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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Средняя Волга

Саратовская прокуратура добилась запрета на эксплуатацию судна в Марксе

В Марксе перевозчику запретили использовать судно по решению суда. Транспортная прокуратура выявила нарушение законодательства в сфере безопасности судоходства, сообщили в пресс-службе надзора.
Суд в Марксе запретил перевозчику использовать маломерное судно без лицензии

Суд в Марксе запретил перевозчику использовать маломерное судно без лицензии

t.me / prokutp

«Саратовской транспортной прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что житель г. Маркса в отсутствие лицензии осуществлял коммерческую деятельность по перевозке пассажиров на маломерном судне», — говорится в сообщении ведомства. Прокурор возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).
Исковое заявление о запрете эксплуатации судна рассмотрели в суде. По результатам были приняты обеспечительные меры.
Марина Окорокова