— Уважаемый Никита Сергеевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Вы — один из выдающихся мастеров отечественной и мировой культуры, наш главный режиссер, исполнитель множества ярких ролей на театральной сцене и в кино. Сегодня Ваша деятельность, в большей степени просветительская, сосредоточена вокруг злободневных проблем и вечных ценностей. Вы ищете правду и находите ее, всегда высказываетесь честно и непредвзято по самым острым и актуальным вопросам, последовательно отстаиваете традиционные российские духовно-нравственные ценности и защищаете историческую память нашей Родины, ее национальные интересы. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения и еще многих сессий «Бесогон и право» на полях Петербургского международного юридического форума!