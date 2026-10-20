ФАС заблокировала конкурс на ремонт дороги к Архызу за 204 млн рублей

Ремонтируемый участок входит в направление Черкесск—Хабез—подъезд к «Архызу», где власти ведут и другие работы. Для этого же отрезка отдельно провели закупку строительного контроля с начальной ценой 4,31 млн руб.; срок исполнения контракта установлен до 25 декабря 2027 года. В августе 2026 года прокуратура республики сообщала о проверке дороги после обращения жителей аула Зеюко и об отсутствии тротуара вдоль проезжей части. В сообщении прокуратуры не указано, что речь шла именно о километрах 38+000—41+895, поэтому связывать выявленный недостаток с нынешним ремонтом нельзя.