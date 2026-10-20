ФАС заблокировала конкурс на ремонт дороги к Архызу за 204 млн рублей
Управление Карачаево-Черкесского УФАС выдало предписание по конкурсу на капитальный ремонт почти 3,9 км дороги Черкесск—Хабез, ведущей к международному центру отдыха «Архыз», следует из данных портала госзакупок.
В карточке изменений указано, что заказчик внес правки в документацию на основании предписания антимонопольного управления от 5 октября 2026 года. Это уточняет причину остановки конкурса: процедуру заблокировали не просто по итогам проверки — УФАС обязало изменить закупочные документы.
Закупка предусматривает капитальный ремонт участка с 38-го по 41,895-й километр. Начальная цена контракта — 204 млн 471 тыс. 843 руб. Заказчик — республиканское управление «Карачаевочеркесавтодор», организатор конкурса — Управление Карачаево-Черкесской Республики в сфере закупок. Заявки принимали до 20 октября, рассмотрение вторых частей назначили на 22 октября, подведение итогов — на 23 октября. Но с 5 октября ЕИС запрещает заключить контракт до исполнения предписания УФАС.
Опубликованное изменение называет предписание основанием правок и сообщает, что в документацию внесли изменения. Среди приложенных файлов значится проект контракта с правками от 6 октября. В новой редакции извещения при этом сохранились начальная цена 204,47 млн руб., аванс 30% и требование к участникам подтвердить опыт дорожных работ. Для участия нужен опыт строительства, реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги на сумму не менее 40% начальной цены контракта — примерно 81,79 млн руб. Цена составляет 60% конкурсной оценки, квалификация — 40%. Подрядчик, который не относится к малому бизнесу или социально ориентированным НКО, должен привлечь такие организации на субподряд в объеме 25% цены контракта.
Измененное извещение подробнее фиксирует финансовую разбивку: все 204,47 млн руб. поступят из республиканского бюджета, из них 35,27 млн руб. предусмотрели на 2026 год, еще 169,20 млн руб. — на 2027-й. Контракт должен завершиться не позднее 29 декабря 2027 года. Финансирование также разделили на два этапа: первый — с даты заключения контракта до 19 февраля 2027 года, второй — с 1 января по 29 декабря 2027 года. Расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению.
Ремонтируемый участок входит в направление Черкесск—Хабез—подъезд к «Архызу», где власти ведут и другие работы. Для этого же отрезка отдельно провели закупку строительного контроля с начальной ценой 4,31 млн руб.; срок исполнения контракта установлен до 25 декабря 2027 года. В августе 2026 года прокуратура республики сообщала о проверке дороги после обращения жителей аула Зеюко и об отсутствии тротуара вдоль проезжей части. В сообщении прокуратуры не указано, что речь шла именно о километрах 38+000—41+895, поэтому связывать выявленный недостаток с нынешним ремонтом нельзя.
После предписания УФАС конкурс не отменили: заказчик оформил изменение извещения и приложил обновленный проект контракта. Однако до исполнения требований антимонопольного управления заключение договора остается заблокированным.