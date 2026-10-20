В Татарстане в сентябре выдача кредитных карт сократилась на 3%
За месяц банки выдали 40,5 тысячи карт с общим лимитом 4,5 млрд рублей
В Татарстане в сентябре этого года банки выдали 40,5 тыс. кредитных карт с общим лимитом 4,5 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач снизилось на 3%, объем лимитов — на 4%, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Средний лимит по карте в республике составил 110 тыс. руб. против 111 тыс. руб. месяцем ранее. По количеству выдач Татарстан занял шестое место среди регионов.
В Чувашии банки выдали 12,6 тыс. кредитных карт на 1,4 млрд руб. Количество выдач сократилось на 3%, объем лимитов — на 5%. Средний лимит уменьшился на 1%, до 108 тыс. руб.
В Кировской области в сентябре оформили 11,5 тыс. кредитных карт с общим лимитом 1,2 млрд руб. Количество выдач практически не изменилось по сравнению с августом, объем лимитов вырос на 2%. Средний лимит также увеличился на 2% и достиг 109 тыс. руб.
В Марий Эл количество выданных кредитных карт снизилось на 1%, до 6,9 тыс. При этом общий лимит вырос на 6%, до 720 млн руб., а средний лимит увеличился на 8%, до 104 тыс. руб.
В целом по России в сентябре банки открыли 1,5 млн договоров на кредитные карты с совокупным лимитом 165,8 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 3%, объем лимитов — на 4%. В годовом выражении показатели выросли на 14% и 22% соответственно. Средний лимит по карте снизился за месяц со 113 тыс. до 111 тыс. руб.