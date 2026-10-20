В Татарстане в сентябре выдача кредитных карт сократилась на 3%

В целом по России в сентябре банки открыли 1,5 млн договоров на кредитные карты с совокупным лимитом 165,8 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 3%, объем лимитов — на 4%. В годовом выражении показатели выросли на 14% и 22% соответственно. Средний лимит по карте снизился за месяц со 113 тыс. до 111 тыс. руб.