Подрядчика в Вольске заподозрили в хищении средств при ремонте крыши котельной

В ноябре 2022 года муниципальное учреждение заключило с подрядчиком несколько договоров на ремонт крыши котельной в Вольске. Следствие полагает, что исполнитель не выполнил часть предусмотренных сметой работ и сдал незавершенный объект. Сумма причиненного МУПу ущерба составила более 250 тыс. руб.