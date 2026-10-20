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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Средняя Волга

Подрядчика в Вольске заподозрили в хищении средств при ремонте крыши котельной

В Вольске следствие возбудило уголовное дело по признакам мошенничества при ремонте местной котельной. Ответственным лицам инкриминируют ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.
В Вольске возбудили дело о мошенничестве при ремонте котельной

В Вольске возбудили дело о мошенничестве при ремонте котельной

Пресс-служба Губернатора Астраханской области

В ноябре 2022 года муниципальное учреждение заключило с подрядчиком несколько договоров на ремонт крыши котельной в Вольске. Следствие полагает, что исполнитель не выполнил часть предусмотренных сметой работ и сдал незавершенный объект. Сумма причиненного МУПу ущерба составила более 250 тыс. руб.
Уголовное дело расследуют сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Вольский». В настоящее время правоохранители собирают и закрепляют доказательную базу.
Марина Окорокова