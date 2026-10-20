В Башкирии жителя Пермского края отправят в колонию за ДТП с двумя погибшими
Балтачевский межрайонный суд приговорил 44-летнего жителя Чернушинского района Пермского края, совершившего аварию, в которой погибли два человека, к 9,5 года колонии общего режима. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном в состоянии опьянения (п. «а», ч. 6 ст. 264 УК РФ).
Суд установил, что в сентябре 2025 года на территории Татышлинского района нетрезвый подсудимый на автомобиле Lada Granta столкнулся с Lada 210740. Водитель и пассажирка второго автомобиля погибли.
Подсудимый не признал вину.
Суд лишил его права управлять транспортными средствами на три года.