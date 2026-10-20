В Башкирии жителя Пермского края отправят в колонию за ДТП с двумя погибшими

Балтачевский межрайонный суд приговорил 44-летнего жителя Чернушинского района Пермского края, совершившего аварию, в которой погибли два человека, к 9,5 года колонии общего режима. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном в состоянии опьянения (п. «а», ч. 6 ст. 264 УК РФ).