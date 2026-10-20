В Самарской области отопление дали в 99,7% учреждений образования и 98,2% многоквартирных домов
По данным на 20 октября, в Самарской области отопительный период развернут во всех 37 муниципалитетах: 10 городах и 27 районах. Об этом сообщает минэнерго и ЖКХ региона.
К отоплению подключены 99,1% котельных, 99,7% учреждений образования, 98,4% учреждений здравоохранения, соцсферы и культуры и 98,2% многоквартирных домов.
В 34 муниципальных образованиях пуск тепла полностью завершен (100% подключение всех потребителей). Точечные пусконаладочные работы и отладка режимов продолжаются лишь в Самаре, Тольятти и Жигулевске.