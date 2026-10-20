Главный тренер «Оренбурга» опроверг информацию о возможном переходе в «Рубин»
Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов отреагировал на слухи о том, что он ведет переговоры с казанским «Рубином». По словам специалиста, это неправда.
«Когда вышла новость, пришло очень много сообщений. Я написал начальнику команды, чтобы сделать собрание с командой. Мы собрались, и я сказал, что это неправда. Никаких переговоров я не вел и не веду с другими командами. Хотелось бы, чтобы "Оренбург" более спокойно подошел к игре»,— заявил господин Ахметзянов.
В 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» сыграл на выезде вничью с московской «Родиной». Подопечные Ильдара Ахметзянова набрали 13 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.