Рост ВРП Башкирии в этом году составит 1,7%

В 2024 году ВРП Башкирии вырос на 4,7% — 5,2%. В прошлом году ВРП в сопоставимых ценах сократился на 0,6%, до 3,13 трлн руб. Прогноз социально-экономического развития предполагал, что в этом году ВРП в денежном выражении в консервативном сценарии увеличится на 1,8% (до 3,09 трлн руб.), а в базовом — на 3,9% (до 3,15 трлн руб.).