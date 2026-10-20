Рост ВРП Башкирии в этом году составит 1,7%
К 2030 году объем ВРП должен увеличиться до 4,2 трлн рублей
По итогам 2026 года внутренний региональный продукт (ВРП) Башкирии увеличится на 1,7%, до 3,35 трлн руб. Такую оценку дал на совещании регионального правительства первый вице-премьер — глава минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов. К 2030 году объем ВРП должен увеличиться до 4,2 трлн руб.
В 2024 году ВРП Башкирии вырос на 4,7% — 5,2%. В прошлом году ВРП в сопоставимых ценах сократился на 0,6%, до 3,13 трлн руб. Прогноз социально-экономического развития предполагал, что в этом году ВРП в денежном выражении в консервативном сценарии увеличится на 1,8% (до 3,09 трлн руб.), а в базовом — на 3,9% (до 3,15 трлн руб.).