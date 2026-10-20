Минфин Башкирии представил основные параметры бюджета на 2027 год
Дефицит может превысить 19 млрд рублей
В 2027 году доходы бюджета Башкирии должны составить 326,2 млрд руб., а расходы — 345,8 млрд руб. Основные параметры бюджета на заседании правительства республики представила исполняющая обязанности регионального министерства финансов Светлана Малинская.
Таким образом, дефицит бюджета запланирован на уровне 19,6 млрд руб.
Собственные — налоговые и неналоговые — доходы бюджета Башкирии в новом году должны составить 247,4 млрд руб. Ранее, сообщал «Ъ-Уфа», ожидалось, что собственные доходы достигнут 247,8 млрд руб.
Что касается расходной части, то объем Дорожного фонда составит 30 млрд руб., на социальные выплаты будет потрачено более 87,5 млрд руб.