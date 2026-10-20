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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Башкортостан

Минфин Башкирии представил основные параметры бюджета на 2027 год

Дефицит может превысить 19 млрд рублей
В 2027 году доходы бюджета Башкирии должны составить 326,2 млрд руб., а расходы — 345,8 млрд руб. Основные параметры бюджета на заседании правительства республики представила исполняющая обязанности регионального министерства финансов Светлана Малинская.
Исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская

Исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Таким образом, дефицит бюджета запланирован на уровне 19,6 млрд руб.
Собственные — налоговые и неналоговые — доходы бюджета Башкирии в новом году должны составить 247,4 млрд руб. Ранее, сообщал «Ъ-Уфа», ожидалось, что собственные доходы достигнут 247,8 млрд руб.
Что касается расходной части, то объем Дорожного фонда составит 30 млрд руб., на социальные выплаты будет потрачено более 87,5 млрд руб.
Идэль Гумеров