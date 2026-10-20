С администрации Оренбурга взыскали более 1,4 млн рублей за пожар в доме

Установлено, что огонь начался в квартире, которая принадлежит мэрии. Истцы указали, что в результате пожара жилью пострадавших был причинен значительный ущерб, также были повреждены отделка и имущество. При рассмотрении дела выяснилось, что администрация содержала квартиру ненадлежащим образом. Причиной пожара стало загорание горючего материала от раскаленных частиц электропроводника при аварийном режиме работы электрооборудования.