С администрации Оренбурга взыскали более 1,4 млн рублей за пожар в доме
Огонь перекинулся с муниципальной квартиры на соседние жилые помещения
Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о возмещении ущерба от пожара в многоквартирном доме. Истцы (собственники квартир) обратились в суд после ЧП в мае 2023 года. Городскую мэрию обязали выплатить более 1,4 млн рублей пострадавшим горожанам.
Установлено, что огонь начался в квартире, которая принадлежит мэрии. Истцы указали, что в результате пожара жилью пострадавших был причинен значительный ущерб, также были повреждены отделка и имущество. При рассмотрении дела выяснилось, что администрация содержала квартиру ненадлежащим образом. Причиной пожара стало загорание горючего материала от раскаленных частиц электропроводника при аварийном режиме работы электрооборудования.
Суд первой инстанции обязал мэрию выплатить в пользу одного из истцов 757,7 тыс. руб., а в пользу другого — 672,1 тыс. руб.
Судебная коллегия по гражданским делам облсуда оставила решение без изменения, апелляционные жалобы истца и ответчика — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.