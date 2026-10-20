Уфимца будут судить за гибель пенсионерки в ДТП
Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в ДТП, в котором погибла 79-летняя пенсионерка. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в июне фигурант дела на автомобиле «ГАЗель» задним ходом во дворе дома по улице Степана Халтурина сбил пострадавшую. Она скончалась на месте.