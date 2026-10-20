В Петербурге ночь на 20 октября стала самой холодной с начала осени
В Санкт-Петербурге ночь с 19 на 20 октября стала самой холодной с начала осени. К утру температура воздуха опустилась до +0,4 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По данным городской метеостанции, к 06:00 ночной минимум составил +0,4 градуса. Это на 0,9 градуса ниже предыдущего рекорда нынешней осени, установленного в ночь на понедельник.
Причиной похолодания стал скандинавский антициклон, сформировавший над центральными и северо-западными регионами европейской части России малооблачную, сухую и безветренную погоду. Такие условия способствовали активному выхолаживанию воздуха.
«Отметим, что в сложившейся синоптической ситуации в ближайшие час-два температура воздуха может еще немного понизится, так что точные данные о минимальных показаниях термометра будут получены после 9 часов утра»,— отметил Михаил Леус.