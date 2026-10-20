В аэропорту Махачкалы сотрудник Роспотребнадзора спас пассажира
В международном аэропорту Махачкалы сотрудник санитарно-карантинного пункта регионального Управления Роспотребнадзора в ходе стандартной термометрии выявил пассажира в критическом состоянии — мужчину с аномально низким давлением и нарушениями сердечного ритма удалось госпитализировать до того, как его состояние стало необратимым, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.
Плановая санитарная проверка в воздушной гавани дагестанской столицы едва не превратилась в спасательную операцию: дежурный специалист санитарно-карантинного пункта зафиксировал у одного из вылетающих повышенную температуру — 38,0 °C. Именно этот показатель послужил отправной точкой для цепочки действий, сохранивших человеку жизнь.
Завершив дистанционный контроль, сотрудник подошел к пассажиру, чтобы выяснить его самочувствие. Мужчина оказался не способен отвечать устно: заторможенный и явно ослабленный, он с большим трудом набрал объяснение на экране смартфона. Из текста следовало, что недомогание продолжается уже трое-четверо суток, однако именно в день вылета состояние резко ухудшилось, а голос и вовсе пропал.
Медицинский персонал аэропорта прибыл на место незамедлительно. Измеренное давление — 80/60 мм рт. ст. — свидетельствовало о тяжелой гипотонии; пациент начал терять сознание. Пока аэропортовые медики проводили неотложные процедуры и снимали электрокардиограмму, специалист Роспотребнадзора параллельно вызвал реанимационную бригаду скорой помощи.
ЭКГ показала выраженные отклонения в работе сердца. Прибывшие реаниматологи приняли решение о срочной госпитализации: мужчину доставили в Каспийскую городскую больницу для лечения в условиях стационара.
Отдельно у пострадавшего взяли мазки из носо- и ротоглотки — биоматериал направили в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Республике Дагестан для исключения опасных инфекционных возбудителей.
В региональном Управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что санитарно-карантинный контроль в пограничных пунктах пропуска выполняет двойную функцию: помимо барьера против завоза инфекционных заболеваний, он обеспечивает круглосуточный мониторинг состояния здоровья граждан — и случай в аэропорту Махачкалы наглядно подтвердил, насколько эта работа может оказаться критически важной.