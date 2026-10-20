В аэропорту Махачкалы сотрудник Роспотребнадзора спас пассажира

Завершив дистанционный контроль, сотрудник подошел к пассажиру, чтобы выяснить его самочувствие. Мужчина оказался не способен отвечать устно: заторможенный и явно ослабленный, он с большим трудом набрал объяснение на экране смартфона. Из текста следовало, что недомогание продолжается уже трое-четверо суток, однако именно в день вылета состояние резко ухудшилось, а голос и вовсе пропал.