Открыто движение по мосту на улице Черкасской в Челябинске

Капитальный ремонт начали в январе 2025 года, так как старый путепровод не выдерживал нагрузку. На время работ подрядчик «Мостотряд № 16» обеспечил непрерывное движение транспорта, включая общественный. На новом объекте обустроили три полосы для въезда в район и пути для трамваев. Полностью готовы дорожное полотно и тротуары, смонтированы освещение, а также контактная сеть для троллейбусов и трамваев. Поскольку компания работала с опережением графика, движение удалось открыть на девять месяцев раньше срока, предусмотренного контрактом. До лета следующего года будет завершено благоустройство.