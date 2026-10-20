Восемь красноярцев осудили за вырубку леса на 40 млн рублей

Емельяновский райсуд Красноярского края вынес приговор в отношении восьми местных жителей по делу о незаконной рубке леса на 40 млн руб. Одного из подсудимых приговорили к двум годам и восьми месяцам, его подельнику назначили два года и два месяца лишения свободы. Остальных членов преступной группы приговорили к принудительным работам на срок от 1,5 до 2,5 года, сообщило главное управление МВД по региону.