Восемь красноярцев осудили за вырубку леса на 40 млн рублей
Емельяновский райсуд Красноярского края вынес приговор в отношении восьми местных жителей по делу о незаконной рубке леса на 40 млн руб. Одного из подсудимых приговорили к двум годам и восьми месяцам, его подельнику назначили два года и два месяца лишения свободы. Остальных членов преступной группы приговорили к принудительным работам на срок от 1,5 до 2,5 года, сообщило главное управление МВД по региону.
По версии следствия, фигуранты дела в 2019 году организовали технологический процесс, привлекли спецтехнику, а также приобрели бензопилы и наладили вывоз древесины. «Черные лесорубы» действовали на территории Никольского, Устюгского, Тальского участковых лесничеств КГБУ «Емельяновское лесничество».
Уточняется, что все обвиняемые ранее работали вальщиками, раскряжевщиками, чокеровщиками и водителями. В 2021 году их задержали сотрудники полиции. К этому времени злоумышленники вырубили, по подсчетам следствия, 2 тыс. куб. м древесины.