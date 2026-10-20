АСВ хочет досрочно прекратить полномочия комитета кредиторов пермского «Экопромбанка»
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22 октября в Перми состоится собрание кредиторов обанкротившегося «Экопромбанка». Инициатором мероприятия выступает ГК «Агентство по страхованию вкладов». Как следует из объявления на fedresurs.ru, на повестку дня вынесены пять вопросов, среди которых — досрочное прекращение полномочий комитета кредиторов банка и формирование его нового состава. Сейчас в комитет входят юрист Арсений Грищенко, представитель ФНС, а также Тимур Старостин, представляющий интересы компаний, близких к бывшему совладельцу банка Петру Кондрашеву.
Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», в ходе собрания будет заменен представитель налогового органа. В то же время они не исключают и других изменений, в том числе в количественном составе.
Напомним, 18 марта 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия, после чего кредитная организация была признана банкротом. На момент отзыва лицензии обязательства банка превышали 6,3 млрд руб.