Южная магистраль получила разрешение на строительство нового участка
Южная широтная магистраль получила разрешение на строительство участка от улицы Сарицкой до развязки с Петербургским шоссе. Разрешение будет действовать до 19 июня 2027 года. Подрядчиком является АО «ВАД», которое на август 2026 года заявило о готовности первого этапа на 75%. Протяженность первого этапа составляет 7,098 км, а срок завершения работ — июнь 2027 года.
Южная широтная магистраль призвана стать дублером КАД в южной и юго-восточной частях Санкт-Петербурга. Магистраль общей протяженностью около 17 км соединит Волхонское шоссе, автодорогу М11 «Нева», Московское шоссе, Советский проспект и федеральную трассу Р21 «Кола». Целью проекта является уменьшение интенсивности транзитных потоков через Пушкин и Павловск, а также разгрузка южных районов города.
В октябре 2025 года дирекцией транспортного строительства был заключен договор с АО «ВАД», которое выполняет планировку территорий второго этапа ЮШМ. По данным АО «ВАД», протяженность второго этапа трассы составит 9,7 км, в планах — строительство основного хода и двух транспортных развязок.