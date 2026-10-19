Южная магистраль получила разрешение на строительство нового участка

Южная широтная магистраль получила разрешение на строительство участка от улицы Сарицкой до развязки с Петербургским шоссе. Разрешение будет действовать до 19 июня 2027 года. Подрядчиком является АО «ВАД», которое на август 2026 года заявило о готовности первого этапа на 75%. Протяженность первого этапа составляет 7,098 км, а срок завершения работ — июнь 2027 года.