В Ленобласти готовят проект реконструкции трассы до Всеволожска

Трассу «Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск» планируют расширить до четырех полос. Сейчас разрабатывается проектная документация на реконструкцию участка с нулевого по шестой километр, сообщили 19 октября в пресс-службе администрации Ленинградской области.