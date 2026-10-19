В Ленобласти готовят проект реконструкции трассы до Всеволожска
Трассу «Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск» планируют расширить до четырех полос. Сейчас разрабатывается проектная документация на реконструкцию участка с нулевого по шестой километр, сообщили 19 октября в пресс-службе администрации Ленинградской области.
Проект предусматривает расширение проезжей части, устройство разделительной полосы, установку светофоров и наружного освещения. Кроме того, на участке планируют построить подземный пешеходный переход, обустроить тротуары и автобусные остановки.
Основной задачей реконструкции власти региона называют обеспечение транспортной доступности деревни Новосаратовка, где уже живут люди и продолжается развитие жилой застройки.
К дорожным работам приступят после получения положительного заключения государственной экспертизы и выделения необходимого финансирования.