Вывоз отходов в Севастополе восстановили в штатном режиме

Власти города намерены провести служебную проверку по всей цепочке организации вывоза мусора, включая муниципалитеты, и установить причины сбоя и ответственных за произошедшее. Как заявил губернатор, финансовые проблемы регионального оператора и перевозчиков не должны приводить к перебоям в вывозе отходов. Вопрос о субсидировании операторов дополнительно рассмотрят на заседании правительства Севастополя.