Вывоз отходов в Севастополе восстановили в штатном режиме
В Севастополе вывоз отходов восстановлен и осуществляется в штатном режиме. Об этом по итогам аппаратного совещания сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Власти города намерены провести служебную проверку по всей цепочке организации вывоза мусора, включая муниципалитеты, и установить причины сбоя и ответственных за произошедшее. Как заявил губернатор, финансовые проблемы регионального оператора и перевозчиков не должны приводить к перебоям в вывозе отходов. Вопрос о субсидировании операторов дополнительно рассмотрят на заседании правительства Севастополя.
«Отдельно попросил прокурора города Андрея Юрьевича Шевцова дать правовую оценку действиям подрядчика, которые выглядели как шантаж, и всем обстоятельствам произошедшего»,— написал господин Развожаев.
Исполняющему обязанности замгубернатора Максиму Ковалеву по факту мусорного коллапса, как отмечается, объявили выговор.