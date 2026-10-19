В Петербурге женщину приговорили к девяти месяцам колонии за незаконный аборт
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местную жительницу к девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Кроме того, женщине запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг. Об этом 19 октября сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По данным суда, женщина представлялась в социальных сетях акушером-гинекологом, хотя не имела высшего медицинского образования соответствующего профиля. В марте 2026 года она провела аборт 28-летней беременной в квартире. В результате процедуры потерпевшая получила множественные телесные повреждения, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью, причиненный по неосторожности.
Фигурантку задержали 3 апреля и в тот же день отправили в СИЗО.
Подсудимая признала вину. При этом потерпевшая не заявляла исков о возмещении вреда. По данным издания, она является многодетной матерью и не планировала очередную беременность, в том числе от человека, не являющегося ее супругом.