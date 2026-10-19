В Госдуму внесли проект о переименовании Волгограда в Сталинград

Проект также разрешает Госдуме по предложению президента присваивать звание «город-герой» другим городам и запрещает менять названия городов-героев, которые они носили в годы Великой Отечественной войны. В случае принятия закона на знамени и гербе «города-героя» появятся орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», а в самих городах установят обелиски и будут ежегодно проводить 9 мая парады, митинги и запускать салюты.