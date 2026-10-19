В Госдуму внесли проект о переименовании Волгограда в Сталинград
Документы физических и юридических лиц сохранят силу до их замены
Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград и Санкт-Петербурга в Ленинград. Документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно проекту, города-герои получат прежние названия в течение года после вступления закона в силу. Документы физических и юридических лиц, выданные в Волгограде и Санкт-Петербурге, сохранят силу до их замены в установленном порядке. В пояснительной записке госпожа Глазкова указывает, что законопроект призван восстановить историческую справедливость.
Проект также разрешает Госдуме по предложению президента присваивать звание «город-герой» другим городам и запрещает менять названия городов-героев, которые они носили в годы Великой Отечественной войны. В случае принятия закона на знамени и гербе «города-героя» появятся орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», а в самих городах установят обелиски и будут ежегодно проводить 9 мая парады, митинги и запускать салюты.
Волгоград носил имя Сталинград с 1925 по 1961 год. Санкт-Петербург назывался Ленинградом с 1924 по 1991 год.