Комплекс развития элеватора

Элеватор — один из самых известных в Челябинске объектов культурного наследия. Строительство зернохранилища, выполненного в стиле модерн, было завершено в 1916 году, и на тот момент здание стало самой высокой точкой в городе. В 1924 году здание перешло в собственность Госбанка. Элеватор проработал по назначению до середины 1990-х годов, после чего был заброшен, а со временем от изначально трехсекционного комплекса сохранилась только центральная часть — от боковых секций остался лишь фундамент. В 2015 году в здании элеватора произошел крупный пожар. Сейчас это единственное высотное (выше 40 м) заброшенное здание в России, расположенное в самом центре города-миллионника.