Движение на трассе в Игринском районе Удмуртии восстановили
Ранее там опрокинулся грузовик с пиломатериалами
Движение на 182-м км федеральной трассы в Игринском районе Удмуртии, где 19 октября опрокинулся грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом, полностью восстановлено. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 12:15 вблизи деревни Верх-Нязь. По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика не справился с управлением. Он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.