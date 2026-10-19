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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Удмуртия

Движение на трассе в Игринском районе Удмуртии восстановили

Ранее там опрокинулся грузовик с пиломатериалами
Движение на 182-м км федеральной трассы в Игринском районе Удмуртии, где 19 октября опрокинулся грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом, полностью восстановлено. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 12:15 вблизи деревни Верх-Нязь. По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика не справился с управлением. Он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.