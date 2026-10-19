Ишматова назвала условия включения Удмуртии в проект передовых инженерных школ
Среди них — консолидация ресурсов вузов и интерес крупного промпредприятия
Удмуртия может зайти в федеральный проект «Передовые инженерные школы» (ПИШ) при объединении ресурсов вузов республики и поддержке крупного промпредприятия. Об этом в Max написала депутат Госдумы от Удмуртии Татьяна Ишматова после заседания комитета нижней палаты по науке и высшему образованию.
«Для Удмуртии как для сильного промышленного региона это направление особенно актуально: нам нужны инженеры, способные решать прикладные задачи предприятий, внедрять современные технологии и обеспечивать устойчивый рост отраслей»,— написала госпожа Ишматова.
Минобрнауки РФ запустило ПИШ в 2022 году. На данный момент в различных регионах РФ действует 50 таких школ по подготовке инженеров под задачи реального сектора. Среди тематических направлений — авиационная и ракетно-космическая техника, информатика и вычислительная техника, биологические науки, машиностроение, нанотехнологии, оружие и системы вооружения, прикладная геология, кораблестроение и др. В частности, в Центральном федеральном округе действует 16 ПИШ, в Приволжском — 13, в Северо-Западном — 9.
За каждой школой закреплена крупная компания-партнер, которая софинансирует ПИШ. К 2030 году планируется расширить сеть до 100 точек. ПИШ входит в перечень приоритетных проектов федерального ведомства.