Ишматова назвала условия включения Удмуртии в проект передовых инженерных школ

Минобрнауки РФ запустило ПИШ в 2022 году. На данный момент в различных регионах РФ действует 50 таких школ по подготовке инженеров под задачи реального сектора. Среди тематических направлений — авиационная и ракетно-космическая техника, информатика и вычислительная техника, биологические науки, машиностроение, нанотехнологии, оружие и системы вооружения, прикладная геология, кораблестроение и др. В частности, в Центральном федеральном округе действует 16 ПИШ, в Приволжском — 13, в Северо-Западном — 9.