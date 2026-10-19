Глава СКР ждет доклад по расследованию нарушения прав инвалида в Уфе
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах расследования уголовного дела о нарушении прав инвалида на доступную среду в Уфе.
Как сообщает Информационный центр СКР, уфимка проживает на седьмом этаже дома на Комсомольской улице. Лифт в доме не предназначен для подъема и спуска на коляске, а подъезд не оборудован пандусом. Многочисленные жалобы в различные инстанции не принесли результатов, поэтому уфимка была лишена возможности беспрепятственно покидать квартиру, указано в сообщении.
Ранее управления СКР по Башкирии уже возбуждало уголовное дело, но оно было прекращено прокуратурой.
«В целях защиты прав инвалида уголовно-правовыми методами» региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело.