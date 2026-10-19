Глава СКР ждет доклад по расследованию нарушения прав инвалида в Уфе

Как сообщает Информационный центр СКР, уфимка проживает на седьмом этаже дома на Комсомольской улице. Лифт в доме не предназначен для подъема и спуска на коляске, а подъезд не оборудован пандусом. Многочисленные жалобы в различные инстанции не принесли результатов, поэтому уфимка была лишена возможности беспрепятственно покидать квартиру, указано в сообщении.