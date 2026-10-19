Водитель грузовика с пиломатериалами пострадал в ДТП в Удмуртии
На трассе в Игринском районе движение организовали в реверсивном режиме
19 октября около 12:15 на 182-м км федеральной трассы в Игринском районе Удмуртии, вблизи деревни Верх-Нязь, опрокинулся грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом, перевозивший пиломатериалы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, 50-летний водитель не справился с управлением. Мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
На участке дороги движение временно затруднено и организовано в реверсивном режиме.